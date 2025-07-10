Вековой юбилей Энгельсского музея отметили началом ремонта

Энгельсский краеведческий музей, основанный 9 июля 1925 года, празднует вековой юбилей. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил коллектив музея и пообещал его скорое преображение.

Музей хранит свыше 85,6 тыс. экспонатов, включая уникальные драгоценности из камней, золота и серебра. Однако здание нуждалось в ремонте: фасадная облицовка обветшала, а помещения требовали обновления.

На капремонт выделено более 25,5 млн рублей. Работы начались в мае 2025 года. Уже завершена замена кровли, которая успешно прошла проверку июньскими дождями. Ведётся обновление фасада: его утепляют и облицовывают туфом и гранитом. Также за счёт местного бюджета установят архитектурную подсветку, новое оборудование для кондиционирования, видеонаблюдение, оконные блоки и вывеску.

«Первый этап долгожданного ремонта Энгельсского краеведческого музея идет полным ходом. Символично, что именно в этом году учреждение культуры отмечает 100-летие со дня основания», — отметил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Первый этап работ завершат к концу лета, в 2026 году начнётся реставрация внутренних помещений.

«Музей находится в исторической части города и является туристической достопримечательностью, поэтому завершение работ — на строгом контроле. Ремонт будет проведен качественно и в установленные сроки», — подчеркнула министр культуры региона Наталия Щелканова.