Великобритания ввела санкции против саратовского завода холодильников «СЭПО-ЗЭМ»

Саратовский завод «СЭПО-ЗЭМ» попал под новые санкции Великобритании.

Правительство Великобритании включило саратовское предприятие ООО «СЭПО-ЗЭМ», выпускающее холодильное оборудование, в обновленный санкционный список. Как сообщается на сайте компании, ограничения введены из-за работы завода в оборонном секторе России.

Всего под новые британские санкции, приуроченные к четвертой годовщине начала СВО, попали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 судов. Среди них — девять российских банков, включая «Почта банк», «Ак Барс» и «Точка Банк». Их активы на территории Соединенного Королевства будут заморожены.

«СЭПО-ЗЭМ» уже не впервые оказывается под западными ограничениями. Ранее предприятие попадало в санкционные списки США. Кроме того, под американские санкции ранее подпадали саратовские «Газпроммаш», «НПП «Инжект» и Саратовский НПЗ.

Напомним, в предыдущие пакеты ограничений также включали губернатора области Романа Бусаргина, Саратовский радиоприборный завод и его гендиректора. Российские власти традиционно называют такие санкции незаконными и неэффективными.

Ольга Сергеева