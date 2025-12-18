Верховный суд РФ ограничил права водителей без большого пальца руки

Верховный суд подтвердил запрет на вождение «механики» без большого пальца руки.

Верховный суд России отказал жителю Красноярского края, оспаривавшему отказ в выдаче медсправки для водительских прав. Причиной послужило отсутствие у мужчины двух фаланг большого пальца на правой руке.

Суд постановил, что данное физическое ограничение не позволяет гражданину управлять автомобилем с механической коробкой передач, однако не лишает его права водить машину с автоматической трансмиссией. Такая норма, по мнению суда, установлена в целях безопасности дорожного движения и не противоречит законодательству.

Таким образом, требование истца признать соответствующий пункт медицинских противопоказаний незаконным удовлетворено не было.

Ольга Сергеева