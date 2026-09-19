Ветеран СВО о выборах: От этого зависит будущее жителей нашей страны!

Ветеран специальной военной операции, активист партии «Единая Россия» Тимофей Сакун принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу.

«Считаю, что каждый должен прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию. От этого зависит будущее жителей нашей страны. Мы, ветераны СВО, знаем, как важно не оставаться в стороне. Необходим каждый голос», — подчеркнул Тимофей Сакун.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.