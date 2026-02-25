Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован

Ветеран специальной военной операции Олег Мысов оценил решение губернатора Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на ответственный пост в Правительстве Саратовской области:

«Опыт Михаила Александровича Исаева будет крайне востребован в качестве куратора внутренней политики региона. Напомним, в политике Исаев достаточно давно и политические процессы изучил в самых разных ипостасях — и в качестве депутата Государственной Думы, сенатора, мэра крупных муниципальных образований – Саратова и Энгельсского района.

Давая оценку работе Исаева на посту мэра Саратова, хочу отметить, что он включился в работу с первого дня, без какой-либо раскачки. Наверное, одна из отличительных черт Михаила Исаева как политика и чиновника то, что он не боится отставать позиции, решать задачи в интересах государства и работать на результат даже под давлением.

Михаил Исаев — «свой парень» и среди глав, и депутатов. В выборный год немаловажны его крепкие позиции в партии и ее региональном отделении. Михаила Александровича отличают не только хорошее знание хозяйственной деятельности, но и высокий уровень публичности как политика. Где-бы он не работал и какой пост не занимал, его всегда отличают открытость и понятность проводимых в жизнь решений.

Представляется, что его работа на новом ответственном посту также будет последовательной и сохранит свой открытый характер», — отметил ветеран СВО.