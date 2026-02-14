Ветераны СВО потребовали довести до конца дело о передаче соцобъектов в Балашове

Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы, которые справедливо подняли вопрос о проверке действий экс-директора СОШ № 9 в Балашове Рыжкова и потребовали проверить факты передачи госимущества района в частные руки.

«Сегодня на передовой наши парни с оружием в руках страну защищают. А здесь, рядом с нами, в тылу, точно также, с открытым забралом, на стороне интересов государства стоят наши депутаты. Им в руки дали не автоматы, а мандаты, но бьются они за ту же правду, защищают интересы людей.

Депутаты в Балашове Гладков, Кольцов, Кравцов, Усова и Лыгин справедливо поставили вопрос о деяниях Рыжкова. О человеке, который, будучи у руля, вместо того чтобы строить, фактически лишал район социальных объектов. Мы не позволим подло нападать на тех, кто реально стоит за жителей. Точка.

Этих депутатов жители знают. Они всегда работали для людей. И то, что они сейчас подняли вопрос о сомнительной передаче государственных объектов с помощью оскандалившегося бывшего директора школы — это не прихоть, а воля большинства жителей района. Люди благодарят за то, что депутаты вскрыли эту гниль. И дело надо довести до конца. Потому что за депутатами народ и правда.

Любые попытки представить защиту интересов жителей как «политический заказ» — это оскорбление памяти наших павших товарищей, которые погибали за правду, а не за ложь. Каждый, кто сегодня исподтишка поливает грязью защищающих людей и страну, должны ответить за свою подлость», — рассказал Илья Губерт, председатель Ассоциации ветеранов СВО по Саратовской области.