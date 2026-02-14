Ветераны СВО прошли обучение основам предпринимательства

Автономная некоммерческая организация «Доброе Дело» завершила реализацию образовательного проекта «СВОё дело».

Проект, получивший в 2025 году поддержку в рамках областного конкурса грантов для некоммерческих организаций, объединил более 100 участников, в том числе ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

В течение шести месяцев участники осваивали тонкости ведения бизнеса. Образовательный цикл состоял из 16 лекций и практикумов, которые провели 10 приглашённых экспертов. Программа охватила ключевые аспекты предпринимательства: от составления бизнес-плана до инструментов продвижения и рекламы.

Ключевой особенностью проекта стало психологическое сопровождение. Профессиональные психологи не только оказывали участникам эмоциональную поддержку, но и проводили тренинги, направленные на преодоление стресса, восстановление мотивации и повышение личной эффективности. Такой комплексный подход позволил ветеранам преодолеть внутренние барьеры и плавно интегрироваться в деловую среду.

Участники проекта отмечают, что полученные навыки помогли их семьям обрести финансовую уверенность и чёткое видение своего профессионального будущего. Программа «СВОё дело» доказала, что бизнес-образование в связке с реабилитацией является эффективным инструментом возвращения к активной гражданской жизни.

«Наш проект позволил ветеранам не только обрести профессиональные компетенции, но и почувствовать себя частью большого сообщества единомышленников. Особое внимание мы уделили созданию комфортных условий для адаптации наших участников, ведь умение преодолеть внутренние барьеры и поверить в собственные силы – важнейший фактор успеха любого предпринимателя», — отметила руководитель проекта «СВОё дело» Нина Эркенова.

Подготовила Ольга Сергеева