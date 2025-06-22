Ветеринары настоятельно советуют саратовцам держаться подальше от милых ежей

Ветеринарные врачи предупреждают об опасности контактов с ежами.

Специалисты Новобурасской ветстанции напомнили, что ежи могут быть переносчиками бешенства (даже без явных симптомов), жёлтой лихорадки, сальмонеллёза и других инфекционных заболеваний.

Особую тревогу вызывает бешенство – больные животные могут вести себя неагрессивно, а даже проявлять необычную ласковость.

Лучше не пытаться гладить или брать на руки этих животных, а также — избегать их кормления, остерегаться укусов и уколов иголками.