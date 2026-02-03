Власти Энгельса проконтролируют уборку города и оштрафуют нарушителей после снегопада

На оперативном совещании Энгельсской районной администрации главной темой стала ликвидация последствий интенсивного ночного снегопада.

Осадки, продолжавшиеся до утра, потребовали мобилизации всех коммунальных служб, управляющих компаний и предприятий для скорейшей очистки территорий, — отметил в своем ТГ-канале глава района Максим Леонов.

Предприятие «Городское хозяйство» обеспечивает проезд по основным дорогам. Ведутся работы по расчистке подходов к социальным объектам и остановкам общественного транспорта. Вывоз снега организован в круглосуточном режиме с привлечением дополнительной техники. Глава администрации лично проверит выполнение задач в вечернее время.

Особое внимание уделяется безопасности: муниципалитет ведёт постоянный мониторинг очистки крыш от снега, наледи и сосулек, а также обработке прилегающих территорий. Специалисты ежедневно проверяют соблюдение правил благоустройства. К нарушителям применяются существенные штрафы.

Ряд управляющих компаний, включая ООО «Мул авто», «Волга» и ТСЖ «Созвездие», уже получили официальные предостережения из-за несвоевременной уборки кровель. Перед всеми УК и ТСЖ поставлена задача оперативно расчистить дворы и обеспечить доступ к контейнерным площадкам.

Подготовила Ольга Сергеева