Власти объяснили ситуацию со сбоями на популярном автобусном маршруте Энгельса

Администрация Энгельсского муниципального района выступила с разъяснениями по поводу частых сбоев в движении автобусов на маршруте №25, на которые жаловались местные жители.

Согласно официальной позиции властей, для стабильной работы данного направления необходимо задействовать 18 единиц маломестного транспорта. Однако текущая ситуация такова, что из-за серьезного дефицита водителей на линию ежедневно выходит только около 12 автобусов.

Для минимизации неудобств и поддержания равномерного графика на конечной остановке «Мостоотряд» работает диспетчер, который вручную регулирует отправление рейсов. В заявлении подчеркивается, что даже при имеющемся количестве машин интервал между ними по норме не должен превышать 15 минут.

Администрация Энгельса пообещала провести проверку по фактам нарушений временных интервалов и принять корректирующие меры, если информация подтвердится.