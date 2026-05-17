Власти Саратова планируют объединить четыре маршрута скоростного трамвая в один общий

В областном центре предложили объединить четыре маршрута скоростного трамвая.

Комитет по транспорту администрации Саратова сообщил о планах объединить трамвайные маршруты №№ 3, 6, 8 и 9 после завершения всех этапов реконструкции.

Как уточняется в комментарии ведомства, новый общий маршрут свяжет посёлок Поливановку и микрорайон Комсомольский.

Другие подробности объединения маршрутов пока не раскрываются. Окончательное решение будет принято после завершения ремонтных работ на трамвайных путях.

Ольга Сергеева