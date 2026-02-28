Военные из Саратовской области пали на СВО смертью храбрых

В зоне специальной военной операции погибли четыре жителя Саратовской области.
Об этом сообщили местные власти в социальных сетях.
Среди погибших — Никита Якубовский, Антон Чепурной и Евгений Овчинников из Саратова, а также Владимир Фирсов из поселка Романовка.
Подробности биографий военнослужащих не раскрываются. Известно, что Владимира Фирсова похоронили на малой родине 27 февраля с воинскими почестями.
Списки с погибшими на фронте саратовцами публикуются ежедневно. Информация о без вести пропавших не сообщается.
Ольга Сергеева