Володин: 22 июня, ровно в 4 часа…

…началась одна из самых тяжёлых страниц нашей истории — Великая Отечественная война.
Это случилось 84 года назад, когда немецко-фашистские захватчики вероломно напали на спящие мирные города нашей Родины.
Победа далась дорогой ценой — 27 миллионов человеческих жизней.
Исток Днепра — знаковое место не только для нашей страны, но и для Беларуси и Украины.
Именно здесь — в Смоленской области, на границе с Тверской, в 300 км от Москвы — находится начало этой большой реки.
В прошлом году в сентябре рассказывал достаточно подробно, как оказался в этом месте.
Занимаясь обустройством истока Днепра, благодаря поисковикам и журналистам узнал, что в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, здесь, близ деревни Дудкино, проходили ожесточённые бои. Четверо суток — с 8 по 12 октября — батальон под командованием капитана С.Иванова (119-я Красноярская стрелковая дивизия) героически держал оборону и отражал атаки превосходящих сил противника.
В этих боях погибли 780 человек.
Практически все, кто защищал укрепрайон, включая командира.
Поисковики каждый год находят тела солдат и офицеров, многие из которых до сих пор числились пропавшими без вести.
Если возможно, устанавливают фамилии.
Родные спустя более 80 лет получают известия о своих близких.
Нам всем важно:
— помнить, какой ценой досталась Победа;
— сохранять и защищать историческую память;
— передавать правду о войне из поколения в поколение.
Сегодня вместе с единомышленниками почтили память наших солдат и офицеров — всех, кому обязаны жизнью, — посетив культурно-мемориальный комплекс на истоке Днепра.
Он включает в себя место подвига, где проходили бои, музей, в котором размещены экспонаты, рассказывающие о событиях тех лет.
Здесь же, на истоке Днепра, расположен Свято-Владимирский монастырь, о котором рассказывал ранее. Есть гостиница.
В 49 километрах от этого места находится Ржевский мемориал.
Если захотите посетить эти места, сможете добраться от Москвы всего за несколько часов.
Дороги к августу будут лучше! А к сентябрю — не узнаете их, доедете быстро!!
Приезжайте!!!