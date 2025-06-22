Володин: 22 июня, ровно в 4 часа…

…началась одна из самых тяжёлых страниц нашей истории — Великая Отечественная война.

Это случилось 84 года назад, когда немецко-фашистские захватчики вероломно напали на спящие мирные города нашей Родины.

Победа далась дорогой ценой — 27 миллионов человеческих жизней.

Исток Днепра — знаковое место не только для нашей страны, но и для Беларуси и Украины.

Именно здесь — в Смоленской области, на границе с Тверской, в 300 км от Москвы — находится начало этой большой реки.

В прошлом году в сентябре рассказывал достаточно подробно, как оказался в этом месте.

Занимаясь обустройством истока Днепра, благодаря поисковикам и журналистам узнал, что в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, здесь, близ деревни Дудкино, проходили ожесточённые бои. Четверо суток — с 8 по 12 октября — батальон под командованием капитана С.Иванова (119-я Красноярская стрелковая дивизия) героически держал оборону и отражал атаки превосходящих сил противника.

В этих боях погибли 780 человек.

Практически все, кто защищал укрепрайон, включая командира.

Поисковики каждый год находят тела солдат и офицеров, многие из которых до сих пор числились пропавшими без вести.

Если возможно, устанавливают фамилии.

Родные спустя более 80 лет получают известия о своих близких.

Нам всем важно:

— помнить, какой ценой досталась Победа;

— сохранять и защищать историческую память;

— передавать правду о войне из поколения в поколение.

Сегодня вместе с единомышленниками почтили память наших солдат и офицеров — всех, кому обязаны жизнью, — посетив культурно-мемориальный комплекс на истоке Днепра.

Он включает в себя место подвига, где проходили бои, музей, в котором размещены экспонаты, рассказывающие о событиях тех лет.

Здесь же, на истоке Днепра, расположен Свято-Владимирский монастырь, о котором рассказывал ранее. Есть гостиница.

В 49 километрах от этого места находится Ржевский мемориал.

Если захотите посетить эти места, сможете добраться от Москвы всего за несколько часов.

Дороги к августу будут лучше! А к сентябрю — не узнаете их, доедете быстро!!

Приезжайте!!!