Володин: до конца 2025 года будет сдан путепровод в районе Стрелки

Вячеслав Володин рассказал, что найдены средства на первый этап строительства большой развязки в районе Стрелки в Саратове.

Движение по новому путепроводу в этом районе запустят до января, а работы по созданию развязки планируют начать в 2026-ом. Проект рассчитан на несколько лет.

В следующем году также планируется ввести в эксплуатацию новый путепровод на Сокуре в Ленинском районе.

Параллельно у нас идет строительство, причем опережающими темпами, мостового перехода южнее Саратова, с тем чтобы у нас было в итоге большое кольцо вокруг городов Саратова и Энгельса, объездная дорога, с вводом в эксплуатацию в 27-ом году, — сказал Вячеслав Володин.

Напомним, ранее стало известно, что найдены средства и принято решение в следующем году начать строительство путепровода в Дубках.

Об этом сообщает тг-канал ВОЛОДИН САРАТОВ.

Подготовила Ольга Сергеева