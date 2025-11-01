Володин: до конца 2025 года будет сдан путепровод в районе Стрелки

Вячеслав Володин рассказал, что найдены средства на первый этап строительства большой развязки в районе Стрелки в Саратове.
Движение по новому путепроводу в этом районе запустят до января, а работы по созданию развязки планируют начать в 2026-ом. Проект рассчитан на несколько лет.
В следующем году также планируется ввести в эксплуатацию новый путепровод на Сокуре в Ленинском районе.
Параллельно у нас идет строительство, причем опережающими темпами, мостового перехода южнее Саратова, с тем чтобы у нас было в итоге большое кольцо вокруг городов Саратова и Энгельса, объездная дорога, с вводом в эксплуатацию в 27-ом году, — сказал Вячеслав Володин.
Напомним, ранее стало известно, что найдены средства и принято решение в следующем году начать строительство путепровода в Дубках.
Об этом сообщает тг-канал ВОЛОДИН САРАТОВ.
Подготовила Ольга Сергеева