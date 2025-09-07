Володин напомнил, что Путин объединил страну

Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для неё момент и объединил страну, заявил Вячеслав Володин на пленарном заседании Молодёжного форума Союзного государства «Роль молодёжи в сохранении и защите исторической памяти» в Могилёве.

Спикер Госдумы напомнил, что Владимир Путин был избран президентом России в 2000 году, когда Россия находилась в сложной ситуации после 90-х годов и несла в том числе и долговые обязательства Советского Союза, которые легли на страну «тяжелейшим бременем».

«Но это всё уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе, объединил страну, когда она практически уже распалась», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он добавил, что, несмотря на большое количество вызовов и санкций, число которых уже превышает 30 тысяч, Россия развивается, а «темпы роста экономики за прошлый и позапрошлый годы одни из самых высоких в мире».