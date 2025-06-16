Володин обозначил приоритеты Союзного государства

Вячеслав Володин отметил, что проекты по защите исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи должны быть среди приоритетов Союзного государства.

Напомним, накануне спикер ГД побывал в детском центре в Брестской крепости в ходе официального визита в Беларусь.

«Одно дело, когда изучается история по книгам, фильмам, а другое — когда в юности человек, побывав на территории Брестской крепости, сможет ознакомиться с героическими подвигами наших солдат и офицеров», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Крайне важно обмениваться такой практикой и делать доступными подобные лагеря для детей других стран, добавил Вячеслав Володин.