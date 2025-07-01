Володин просит саратовцев выбрать место для нового пляжа

Вячеслав Володин обратился к жителям Саратова с просьбой выбрать место под будущий пляж в Заводском районе

Во время рабочей поездки председатель Госдумы ознакомился с завершающим этапом строительства набережной города Саратова. Вячеслав Володин рассказал, что приняты решения по завершению работ, в планах – сдать ее в эксплуатацию осенью следующего года.

Напомним, 6 лет назад Володин инициировал масштабное строительство и благоустройство береговой линии города. В результате на набережной появилось два оборудованных пляжа, которых не было, проведено берегоукрепление, благоустроены прогулочные пешеходные зоны.

В советские годы саратовская набережная составляла порядка 1,5 км. После завершения строительства ее протяженность будет порядка 8 км.

На прилегающем пространстве планируется реализовать проекты комплексного развития территории – строительство аквапарка, концертного зала, гостиниц, кафе, общественно-культурных мест для отдыха и развлечений детей и взрослых.

Наша задача – не останавливаться на этом, постараться выполнить проект, и в Заводском районе начать со строительства обустроенного пляжа для жителей, – отметил Вячеслав Володин.

Он предложил жителям обсудить варианты по расположению пляжа в Заводском районе.

Присылать свои предложения предлагается в комментарии ТГ-канала «Володин Саратов».