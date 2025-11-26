Жители европейских государств всё чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию.
В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность.
Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений.
Больше всего желающих переехать из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы.
В качестве причин выбора России граждане европейских стран называют:
— безопасность;
— бесплатную медицину и образование;
— свободу слова;
— отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола;
— нарастающие экономические проблемы у них на родине.
Несколько фактов:
Второй год подряд фиксируется рецессия в экономике Германии. В ФРГ признают, что почти каждый немецкий город находится на грани банкротства.
Госдолг Италии по итогам 2024 года — 142% ВВП, Франции — 112% ВВП, Германии — 62,9% ВВП.
В Европе массово закрываются предприятия, растёт уровень безработицы.
Сокращаются социальные пособия и выплаты.
Пропаганда смены пола зашкаливает.
В 9 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. Ещё в 9 — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии, Швеции, Португалии — с 16 лет.
Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей.
И находят её. В РОССИИ.