Жители европейских государств всё чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию.

В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность.

Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений.

Больше всего желающих переехать из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы.

В качестве причин выбора России граждане европейских стран называют:

— безопасность;

— бесплатную медицину и образование;

— свободу слова;

— отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола;

— нарастающие экономические проблемы у них на родине.

Несколько фактов:

Второй год подряд фиксируется рецессия в экономике Германии. В ФРГ признают, что почти каждый немецкий город находится на грани банкротства.

Госдолг Италии по итогам 2024 года — 142% ВВП, Франции — 112% ВВП, Германии — 62,9% ВВП.

В Европе массово закрываются предприятия, растёт уровень безработицы.

Сокращаются социальные пособия и выплаты.

Пропаганда смены пола зашкаливает.

В 9 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. Ещё в 9 — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии, Швеции, Португалии — с 16 лет.

Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей.

И находят её. В РОССИИ.