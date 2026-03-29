Володин: «Все 16 новых трамваев «Витязь-М» отправлены в Саратов»

Все трамваи для обновленного маршрута №3 прибыли в Кировское депо Саратова.

В областной центр поступила последняя партия современных трехсекционных вагонов. Как сообщили представители команды спикера Госдумы Вячеслава Володина, 16 единиц подвижного состава полностью готовы к выходу на линию.

Техника будет задействована на первом этапе запуска реконструированной ветки третьего маршрута. Движение составов от остановки «6-я Дачная» до территории Кировского депо откроется для пассажиров уже 31 марта.

Параллельно ведется работа над вторым этапом модернизации инфраструктуры. Участок от депо до Детского парка планируют сдать в эксплуатацию осенью — работы полностью завершатся в октябре текущего года, — пишет 29 марта ТГ-канал «Володин Саратов».

Ольга Сергеева