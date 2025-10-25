Володин: Живут в XXI веке, а поступают как в Средневековье

Живут в XXI веке, а поступают как в Средневековье: вводить ли законы того времени в отношении сегодняшних воров и грабителей?

Главы ряда государств Евросоюза, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в войну на Украине, столкнулись с отсутствием средств и ничего лучшего не придумали, как предложить потратить замороженные ранее российские активы.

При этом начинают рассуждать, дескать, Россия и так понимает, что их назад не получит. Этими аргументами убеждая принять такое решение глав других государств, которые возражают против этого (как, например, премьер-министр Бельгии).

И тем, кто предлагает, и тем, кто колеблется, отвечаем:

НЕТ, НЕ ПОНИМАЕМ.

СЧИТАЕМ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ТОЛЬКО НАРУШЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАКОНОВ, НО И ВОРОВСТВОМ.

А если опустить дипломатический язык — ОТКРЫТЫМ ГРАБЕЖОМ.

За такие решения придётся платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям.

НИКТО НЕ ПРОСТИТ.

Будем требовать вернуть украденное.

Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами.

Но кроме всего прочего, считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации.

Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придётся.

Если не им, то их детям, внукам и правнукам.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Надо это помнить.

В древние времена тем, кто воровал, отрубали руку.

В жестокости всех превзошли именно европейские государства.

Наверно, они хорошо знали менталитет тех, кто пошёл по пути краж и грабежа.

Возможно, сегодня в международное право надо вернуть эту норму — для тех, КТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЖИВЁТ В XXI ВЕКЕ, где законодательство стало более гуманным.

Но, как оказалось, ряд руководителей европейских стран мозгами и из-за плохой наследственности ОСТАЛИСЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.

А как вы считаете?