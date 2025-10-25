Володин: Живут в XXI веке, а поступают как в Средневековье

Живут в XXI веке, а поступают как в Средневековье: вводить ли законы того времени в отношении сегодняшних воров и грабителей?
Главы ряда государств Евросоюза, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в войну на Украине, столкнулись с отсутствием средств и ничего лучшего не придумали, как предложить потратить замороженные ранее российские активы.
При этом начинают рассуждать, дескать, Россия и так понимает, что их назад не получит. Этими аргументами убеждая принять такое решение глав других государств, которые возражают против этого (как, например, премьер-министр Бельгии).
И тем, кто предлагает, и тем, кто колеблется, отвечаем:
НЕТ, НЕ ПОНИМАЕМ.
СЧИТАЕМ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ТОЛЬКО НАРУШЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАКОНОВ, НО И ВОРОВСТВОМ.
А если опустить дипломатический язык — ОТКРЫТЫМ ГРАБЕЖОМ.
За такие решения придётся платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям.
НИКТО НЕ ПРОСТИТ.
Будем требовать вернуть украденное.
Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами.
Но кроме всего прочего, считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации.
Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придётся.
Если не им, то их детям, внукам и правнукам.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Надо это помнить.
В древние времена тем, кто воровал, отрубали руку.
В жестокости всех превзошли именно европейские государства.
Наверно, они хорошо знали менталитет тех, кто пошёл по пути краж и грабежа.
Возможно, сегодня в международное право надо вернуть эту норму — для тех, КТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЖИВЁТ В XXI ВЕКЕ, где законодательство стало более гуманным.
Но, как оказалось, ряд руководителей европейских стран мозгами и из-за плохой наследственности ОСТАЛИСЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
А как вы считаете?