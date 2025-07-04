Вопросы адаптации участников СВО – в приоритете

В региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Провел заседание заместитель председателя Правительства области Сергей Егоров.

О комплектовании групп участников СВО в реабилитационном центре спортивного комплекса «Кристалл» рассказал министр спорта Олег Дубовенко.

«Максимальный срок пребывания в реабилитационном центре доходит до 14 дней. Единовременно проходить реабилитацию могут 40 человек, формирование групп осуществляется по мере комплектования каждые две недели. Ключевыми для получения услуги являются документ, удостоверяющий личность и справка, подтверждающая статус участника специальной военной операции», – уточнил министр.

Руководитель ведомства также рассказал, что в спорткомплексе есть медицинский блок, используемый для реабилитации спортсменов, гостиница, столовая, а также большое количество спортивных залов по различным спортивным дисциплинам и универсальный игровой зал. Кроме того, объект обустроен для маломобильных граждан.

Помимо медицинской реабилитации центр ставит перед собой задачу социально-психологической адаптации бойцов, вовлекая их в активную спортивную деятельность, а также в любительский спорт, в том числе адаптивный. Планируется формирование сборных команд из числа участников СВО для выступления на специальных турнирах, например на «Кубке Защитника Отечества», проходящем под патронатом Президента России. Организатором является Государственный фонд «Защитники Отечества».

«21 июня впервые на базе спорткомплекса прошел спортивный фестиваль среди участников СВО и членов их семей. В соревнованиях по восьми дисциплинам приняли участие более 100 человек, в том числе участники СВО, проходящие реабилитацию, офицеры и курсанты военных учебных заведений Саратова и Вольска, участвовавшие в боевых действиях. Гостями фестиваля стала команда из числа участников специальной военной операции села Завьялово Удмуртской республики», – рассказал Олег Дубовенко.

На заседании комиссии также говорили о комплексной работе по поддержке бойцов на территории муниципальных районов области.

«По инициативе главы региона Романа Бусаргина в области создана хорошая возможность для реабилитации наших защитников на площадке спортивного комплекса «Кристалл». Очень важно, чтобы об этом узнали все, кому эта поддержка положена. Главам районов необходимо проводить информационную кампанию на местах, чтобы все, кто нуждается в реабилитации, смогли ее пройти»,– подчеркнул Сергей Егоров.