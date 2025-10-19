Воскресник в память о ликвидаторах Чернобыльской аварии провели в Саратове

Региональная общественная организация «Союз саратовских курсантов» организовала воскресник в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.

Участники привели в порядок территорию у памятника «Защитившим от атома» в Парке Победы Саратова и возложили цветы, — уточнили в министерстве внутренней политики региона.

Ликвидатор аварии, ветеран, полковник в отставке Степан Лашин рассказал участникам о вкладе офицеров и курсантов Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты в устранение последствий аварии.

Ольга Сергеева