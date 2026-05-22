ВС отказал жене экс-депутата Курихина в пересмотре дела о миллионных налоговых недоимках

Супруге скандального экс-депутата Саратовской облдумы не стали пересматривать налоговый кейс.

Верховный суд России не передал в экономическую коллегию дело Марии Гончаровой, супруги бывшего депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина, связанное с налоговыми недоимками. Судья Денис Тютин отказал в удовлетворении ходатайства. Статус третьих лиц по делу имели экс-депутат Курихин и его партнёр Вадим Балдин, экс-глава ООО «Каштан».

Арбитражный суд региона установил, что Гончарова получила от застройщика 122 квартиры в жилом комплексе Саратова и продавала их через доверенное лицо. По данным ФНС, часть выручки (около 28,3 млн рублей) не была отражена в отчётности: покупатели доплачивали наличными сверх договорной цены, и эти средства присваивались доверенным лицом, не поступая ни Гончаровой, ни в качестве официального вознаграждения.

Суд также выяснил, что Гончарова не смогла документально подтвердить уплату 380 млн рублей за уступку прав требования от Балдина. Курихин заявлял, что передал эти деньги как супруг в период совместной жизни, однако суд отнёсся к этому скептически: официальный доход экс-депутата за 2012–2014 годы составил лишь 18,1 млн рублей, иных доказательств представлено не было. В итоге права признаны полученными безвозмездно, а вся выручка от продажи квартир — доходом предпринимательницы.

По данным ФНС, задолженность Гончаровой после корректировки составила: НДФЛ — 23,7 млн руб., НДС — 18 млн руб., пени — 6,1 млн руб., штрафы — 11,7 млн руб. Все три предыдущие инстанции отклонили её попытки оспорить решение налоговой. Верховный суд не нашёл оснований для пересмотра дела.

Ольга Сергеева