ВС признал законным наказание саратовца за вождение после употребления катинонов

Верховный суд РФ отказался вернуть права водителю из Саратовской области, в моче которого были обнаружены синтетические катиноны («соли»).

Мурат Муртазаев был лишён прав почти на два года после остановки в Энгельсе в апреле 2024 года. Хотя освидетельствование не выявило алкоголя, последующий анализ в больнице обнаружил в его организме запрещённые вещества.

Водитель пытался оспорить решение, утверждая, что не был пьян, однако суды трёх инстанций, включая Верховный, признали наказание законным. Суд указал, что синтетические катиноны включены в официальный перечень запрещённых веществ, и их наличие является основанием для лишения прав.

Ольга Сергеева