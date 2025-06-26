Вспышку кишечной инфекции выявили в детском лагере «Дубки» в Саратове

В саратовском лагере для детей «Дубки» зафиксированы случаи кишечной инфекции.

Роспотребнадзор начал проверку после выявления случаев ОКИ в учреждении. Специалисты взяли пробы воды, продуктов и смывы с поверхностей, обследуют персонал.

25 июня контактных детей изолировали, за их состоянием наблюдают медики. Число пострадавших и вид инфекции не уточняются.

Напомним, в июне в лагере «Огонёк» зарегистрировали 18 случаев отравления. Учреждение закрыли на карантин, директору грозит штраф до 7 тыс. рублей за нарушение санитарных норм.