Введено временное ограничение на федеральных трассах

Подведомственное Росавтодору ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» информирует, что 13 декабря 2025 г. с 16 ч. 00 (время местное), введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Саратовской области:

-Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке с км 111+150 по км 396+094

-А-298 а/д Р-208″ Тамбов-Пенза»- Саратов- Пристанное-Ершов-Озинки- граница Республики Казахстан с км 272+250 по км 582+000

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий: сильный ветер, скорость более 20м/с, дождь со снегом, метель,гололедица, ограниченная видимость менее 20м.

Время окончания ограничения движения — до особого распоряжения

ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» просит воздержаться от поездок в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге звонить по телефону диспетчерской службой управления: 8(800)222-21-64, 8(927)131-39-98.

Об это сообщает министерство дорожного хозяйства области.