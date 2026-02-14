Вячеслав Калинин призвал забрать у концессионеров коммунальные сети

Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин призвал отобрать у частников коммунальные сети и передать их в госсобственность.

Ранее лидер СР Сергей Миронов предложил изъять коммунальные сети у концессионеров и частных собственников, передать их в госсобственность и убрать из коммунальных тарифов необоснованную коммерческую маржу.

Официальное письмо с предложениями по реформированию коммунальной сферы Председатель партии направил заместителю Председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину. Миронов уверен, что существующая модель собственности в ЖКХ, основанная на широком допуске частного капитала к объектам естественных монополий, не отвечает интересам граждан.

«Согласен с лидером нашей партии – Сергеем Михайловичем. Вся сфера ЖКХ – это бизнес, который преследует лишь одну цель – прибыль любой ценой. В результате мы имеем изношенность коммуникаций, постоянное увеличение тарифов и недовольство граждан качеством оказываемых услуг. Только передача всего сектора ЖКХ под государственный и общественный контроль позволит улучшить качество услуг, существенно уменьшив их стоимость», – уверен Калинин.