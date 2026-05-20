Вячеслав Володин: 794 млн рублей направят на выкуп земли в районах Славянской площади

В Саратове планируют выкупить частные земельные участки и постройки за 794,4 млн рублей. Это нужно для реконструкции дорог и инженерных сетей. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выкуп пройдёт именно в районах Славянской площади и площади Восьмого (также известной как площадь 8 Марта). Там частные строения мешают расширению улиц и прокладке коммуникаций.

Деньги на выкуп возьмут из областного бюджета, но позже их компенсируют за счёт федеральной помощи, которую при поддержке Володина привлекли в регион. Работы начнутся в 2026 году.

Соответствующий законопроект уже принят Саратовской областной думой.