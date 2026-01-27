Вячеслав Володин: О тарифах на ЖКУ

Вопрос тарифообразования в сфере электроэнергетики, тепло- и водоснабжения, обращения с коммунальными отходами отнесён к полномочиям регионов.

Видим, что ситуация в субъектах Российской Федерации складывается по-разному. Где-то превышение предельных показателей составило более 30%.

Вынуждены были обращаться в Генеральную прокуратуру, ФАС, чтобы навести порядок.

Обсуждали этот вопрос и с Правительством Российской Федерации. Вышли на ряд решений.

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится несколько законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности государственного контроля в сфере тарифного регулирования.

— На прошлой неделе в первом чтении приняли законопроект, наделяющий ФАС дополнительными полномочиями в этой части.

— Сегодня в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность В ВИДЕ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ для должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС.

Эти нормы должны помочь НАВЕСТИ ПОРЯДОК в сфере тарифообразования и ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ГРАЖДАН.

А как вы считаете?