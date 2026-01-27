Вячеслав Володин: О тарифах на ЖКУ

Вопрос тарифообразования в сфере электроэнергетики, тепло- и водоснабжения, обращения с коммунальными отходами отнесён к полномочиям регионов.
Видим, что ситуация в субъектах Российской Федерации складывается по-разному. Где-то превышение предельных показателей составило более 30%.
Вынуждены были обращаться в Генеральную прокуратуру, ФАС, чтобы навести порядок.
Обсуждали этот вопрос и с Правительством Российской Федерации. Вышли на ряд решений.
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится несколько законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности государственного контроля в сфере тарифного регулирования.
— На прошлой неделе в первом чтении приняли законопроект, наделяющий ФАС дополнительными полномочиями в этой части.
— Сегодня в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность В ВИДЕ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ для должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС.
Эти нормы должны помочь НАВЕСТИ ПОРЯДОК в сфере тарифообразования и ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ГРАЖДАН.
А как вы считаете?