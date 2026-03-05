Вячеслав Володин: О защите русского языка

Фото: пресс-служба Госдумы

Вступил в силу федеральный закон, направленный на защиту одной из основ нашей национальной идентичности — русского языка (ФЗ от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ).

Общественные пространства городов и посёлков должны избавиться от излишних англицизмов и надписей на иностранных языках.

А именно:
— информация на вывесках, указателях, табличках теперь выполняется на русском языке;
— также она может дублироваться на языках народов России;
— строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы.

Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

РУССКИЙ ЯЗЫК НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ.
Это часть нашего культурного кода.

Мы должны избегать навязывания заимствований и использования чужого языка там, где в этом нет необходимости.

Литературный критик и публицист Виссарион Григорьевич Белинский в 1847 году писал:
«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».

Каждому необходимо это осознавать и понимать.
И делать всё для защиты русского языка, культуры и наших духовно-нравственных ценностей.

P.S.

В 2025 году Государственной Думой принято 6 законов в этой сфере.
Начиная с 2021 года — 27.