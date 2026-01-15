Вячеслав Володин призвал мэра Саратова и губернатора побыстрее убрать горы снега

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, находясь с визитом в Саратове, призвал местных чиновников мобилизовать все ресурсы для ликвидации последствий сильных снегопадов.

Обращаясь к мэру города Михаилу Исаеву, спикер ГД указал на многочисленные жалобы горожан и потребовал более эффективной работы.

«Надо работать более эффективно. И группируйте технику в первую очередь на ночь. Управляющим компаниям помогите сейчас… Вы, самое главное, обеспечьте их такой возможностью, для того чтобы найти транспорт», — заявил Володин, подчеркнув необходимость безвозмездной помощи в вывозе снега из-за нехватки площадок.

Губернатору области Роману Бусаргину спикер Госдумы также поручил делать «все возможное для того, чтобы городу помочь». Володин отметил, что в каждом районе должны быть созданы структуры, которые круглогодично занимаются вопросами благоустройства: зимой — уборкой снега, летом — другими сезонными работами.

Ольга Сергеева