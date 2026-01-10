Вячеслав Володин рассказал об итогах 2025 года в сфере культуры региона

В Саратовской области за 2025 год при поддержке Вячеслава Володина было реализовано свыше 45 социально значимых проектов.

Об этом сообщает ТГ-канал его сторонников.

Инициативы, со слов спикера Госдумы, охватили ключевые сферы: здравоохранение, образование, транспорт, благоустройство, спорт и культуру. Основная цель этих проектов — решение многолетних проблем и повышение качества жизни в регионе.

В культурной сфере отмечены конкретные результаты. Так, например, в Саратове после реставрации открылся музейный комплекс «Усадьба Виктора Борисова-Мусатова» и завершены работы в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского.

В Петровске отреставрировано здание бывшего духовного училища, являющееся объектом культурного наследия возрастом более 140 лет.

Ольга Сергеева