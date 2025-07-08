Вячеслав Володин: Страна огромная, поэтому надо создавать транспортную инфраструктуру

Сегодня депутаты единогласно утвердили Андрея Никитина на должность главы Минтранса РФ. Во время обсуждения Председатель ГД Вячеслав Володин обратил внимание на проблемы, связанные с железнодорожным транспортом.

В качестве примера он привел участок железной дороги между Мичуринском и Ртищево, по которому не могут ходить электрические поезда. В итоге много времени тратится только на то, чтобы на этом отрезке поменять электровоз на тепловоз. Такого затруднения не было бы, если бы этот участок был электрифицирован, пояснил Председатель ГД.

По его словам, «меняются министры, но при этом проблема кочует от одного к другому».

«Задача абсолютно линейная, простая, но, как мы видим, на протяжении десятилетий остается нерешенной. Это бы сэкономило два часа в пути», — подчеркнул Вячеслав Володин (https://t.me/vv_volodin).