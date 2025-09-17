Вячеслав Володин встретился с китайским коллегой

Сегодня, 17 сентября, в Москве проходит четвертое заседание депутатской рабочей группы при Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пообщался с участниками рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«У вас насыщенная повестка. Надеюсь, что вы вместе с нашими коллегами сделаете все, чтобы эти вопросы были рассмотрены. Потом уже в рамках комиссии мы постараемся придать им новый импульс, чтобы парламентское измерение внесло свой вклад в развитие наших отношений, которые стали намного крепче, развиваются динамично благодаря нашим руководителям — Владимиру Путину и товарищу Си Цзиньпину», — подчеркнул председатель ГД.

Перед заседанием также состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Пэн Цинхуа. Они обсудили вопросы развития межпарламентского диалога между РФ и КНР.

Подготовила Наталья Мерайеф