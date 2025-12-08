Вырубки елок к Новому году в лесхозах Саратовской области не будет

Власти Саратовской области решили отказаться от вырубки елей в лесхозах для предновогодней торговли, чтобы сберечь лесные ресурсы. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Пул Z 64».

Мероприятие нацелено на сохранение лесного фонда региона. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на регулярном совещании, министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области поручено контролировать исполнение этого решения. Глава региона подчеркнул, что подобный шаг уже предпринимался в прошлом году.

Основная масса новогодних деревьев, представленных на саратовских рынках, импортируется из других областей. Ранее нехватки елок не было. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин замечает, что данное ограничение не повлияет на цену и доступность елей для покупателей, но позволит избежать негативного воздействия на усилия по увеличению площади лесов в регионе.

Напомним, что сохранение лесов соответствуют целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дина Иванова