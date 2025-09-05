Высокотехнологичное производство автокомпонентов создадут в Саратове

В Саратове планируется строительство современного цифрового завода по выпуску комплектующих для грузового транспорта. О реализации данного проекта совместно с компанией «КамАЗ» сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Основной особенностью нового предприятия станет полная автоматизация практически всех производственных процессов. Общий объем инвестиций в создание высокотехнологичного производства превысит 20 миллиардов рублей.

Уже сейчас начата работа по подготовке квалифицированных специалистов для завода на базе технического университета и колледжей региона. Проект создаст 360 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2026-2027 год.