Возбуждено уголовное дело из-за сгоревшей под Саратовом яхты за 46 млн

Следственными органами возбуждено уголовное дело после пожара на регистровом судне в акватории Волги в Хвалынском районе Саратовской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК.

Инцидент произошел 16 августа. По данным следствия, возгорание возникло в машинном отсеке судна, на борту которого находились шесть человек. Благодаря оперативным действиям экипажа и спасателей, жертв удалось избежать. Однако яхте были причинены значительные повреждения, предварительная сумма ущерба оценивается в 46 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). В настоящее время следователи назначают необходимые судебные экспертизы и проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия и причин возгорания.

Расследование продолжается, устанавливаются лица, причастные к нарушению правил эксплуатации судна.