Январский бэби-бум: в саратовском роддоме родились 11 двоен

В перинатальном центре саратовской горбольницы №8 за январь родились 11 пар двойняшек. Все дети были зачаты естественным путём и появились на свет здоровыми и в срок.

Одну из мам, Юлию, с новорождёнными сыновьями Даниилом и Михаилом встретил муж Алексей, специально приехавший на день из зоны СВО. По словам медперсонала, такой «конвейер» двоен за 14 лет работы — случай уникальный.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков поздравил семьи и врачей, отметив, что это событие — повод для гордости за работу всей системы здравоохранения региона.

Ольга Сергеева