Юная звездочка из Саратова выступит на НТВ с Полиной Гагариной

Юная певица из Саратова выступит на НТВ с Полиной Гагариной на фестивале «Рождественская песенка года»

Телевизионная версия фестиваля, которая традиционно выходит в эфир в новогодние праздники, представляет собой уникальный проект, где ведущие звезды российской эстрады исполняют любимые хиты в дуэте с юными талантами.

Как сообщает пресс-служба мэрии Саратова, учащаяся Детской школы искусств № 11 София Хохлова (класс преподавателя Л.В.Христофоровой) выступит вместе со звездой.

София является участницей проектов Академии Игоря Крутого. Этим летом она уже продемонстрировала свои способности, приняв участие в творческом интенсиве для детей и подростков – «Летний Вайб 2025» в Москве. Ее выступление на НТВ станет значительным шагом в творческой карьеры.

Эфир фестиваля «Рождественская песенка года» с участием Софии Холовой и Полины Гагариной состоится 6 января в 8.30 на телеканале НТВ.

Подготовила Ольга Сергеева