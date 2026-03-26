За 2025 год саратовских водителей оштрафовали более чем на 2,5 млрд

Штрафы саратовских водителей пополнили бюджет региона.

На заседании Саратовской областной думы начальник регионального ГУ МВД Николай Ситников представил данные о поступлениях в бюджет от штрафов за нарушения правил дорожного движения. По итогам 2025 года сумма, перечисленная водителями области, превысила 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщил руководитель главка, в прошлом году с помощью 750 автоматических комплексов фотовидеофиксации было зарегистрировано 3,1 миллиона нарушений ПДД.

В ходе заседания также обсудили развитие проекта «Безопасный город». В его рамках запланирована установка 450 дополнительных камер, оснащенных функцией распознавания автомобильных номеров и идентификации лиц, причастных к правонарушениям. Расширение системы видеонаблюдения направлено на повышение уровня безопасности на дорогах и в общественных местах региона.

Ольга Сергеева