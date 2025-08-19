За благоустройство сквера Первой учительницы в Саратове предлагают 5 млн

Власти Саратова объявили аукцион на благоустройство сквера Первой учительницы.

Согласно документам на Госзакупках, в парке Волжского района на пересечении улиц Московской и Соляной заменят бордюры, установят клумбы и высадят деревья (липы), кустарники (сирень, кизильник) и цветы (герань, бузульник).

Работы необходимо завершить по условиям контракта до 15 сентября 2025 года. Максимальная стоимость всех работ по благоустройству составляет 5,3 млн рублей из городского бюджета. Заявки от подрядчиков принимаются до 27 августа.