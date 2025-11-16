За ночь над Саратовской областью ПВО уничтожили 5 украинских БПЛА

За ночь с 15 на 16 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Из общего количества сбитых БПЛА пять единиц были нейтрализованы в небе над Саратовской областью. Основная часть воздушных целей была уничтожена над территориями соседних регионов: 23 — в Самарской области, 17 — в Волгоградской.

В связи с угрозой воздушного нападения аэропорт «Гагарин» временно приостанавливал прием и отправление рейсов. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. На период действия ограничений один авиалайнер был перенаправлен на запасной аэродром.

Ольга Сергеева