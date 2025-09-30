За выходные на саратовских дорогах полицейские поймали 71 пьяного водителя

Госавтоинспекция Саратовской области подвела итоги рейдов за выходные с 26 по 28 сентября.

За этот период сотрудники задержали 71 нетрезвого водителя. Из них 61 человек управлял автомобилем в состоянии опьянения, а 10 — повторно сели за руль пьяными, уже будучи лишёнными прав.

Среди других нарушений:

467 случаев с тонировкой, не соответствующей нормам;

44 выезда на встречную полосу;

39 нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Также выявлено 22 нарушения со стороны водителей мототранспорта.

В ГАИ призывают сообщать о пьяных водителях по телефону 102.

Ольга Сергеева