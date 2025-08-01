Забытая история: торги по усадьбе Ивана Мамина

Финансовый институт «ДОМ.РФ» выставил на продажу усадьбу предпринимателя Ивана Мамина, которая находится в Балаково.

Начальная цена лота составляет 5,7 миллионов рублей. Торги начались в связи с состоянием здания: оно нуждается в реставрации и бережном сохранении своего фасада. Сама усадьба является важным памятником архитектуры и истории XX века. Балаковский предприниматель вместе со своим братом основал чугунолитейный и механический завод. На нем впервые появился трактор, работающий на сырой нефти.

Благодаря данному предприятию село Балаково стало городом. Случилось это в 1911 году.

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