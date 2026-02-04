Занятия в школах Саратова отменены из-за сильных морозов

В четверг, 5 февраля, отменяются занятия для всех учащихся с 1 по 11 классы в школах и учреждениях дополнительного образования Саратова.

Решение принято на основании официального прогноза погоды, предоставленного Саратовским ЦГМС. Ожидается сильный мороз.

При этом родители или законные представители учащихся в любую погоду сохраняют право самостоятельно решать вопрос о посещении ребёнком школы, обязавшись лишь предупредить об этом классного руководителя.

Для детей, которые всё же придут в учебные заведения, педагоги организуют индивидуальную занятость, подготовят задания для самостоятельной работы. Персонал школ будет работать в обычном режиме.

Ольга Сергеева