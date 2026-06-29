Полный запрет на выгул собак в парках и на набережной Саратова вызвал жаркие споры

Подписанное мэром Игорем Молчановым постановление о запрете выгула собак в 13 общественных зонах Саратова, включая набережные и парки, вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

Сторонники запрета указывают на безответственность владельцев, которые не убирают за питомцами и отпускают их на самовыгул, что приводит к нападениям на людей.

Противники ограничений считают, что их лишили единственного доступного пространства для прогулок. Они отмечают двойные стандарты, так как на тех же дорожках мусорят люди и носятся самокатчики, а власти не борются с автохамами на набережной. Горожане просят разъяснить понятие «выгул» и предлагают разрешить транзитное передвижение с собаками.

Ольга Сергеева