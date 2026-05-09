Завершены подготовительные работы к ликвидации аварии на самотечном коллекторе в Энгельсе

Штаб по ликвидации аварии на самотечном канализационном коллекторе сообщил о полном завершении всех подготовительных этапов.

Это позволило принять ряд оперативных решений по восстановлению инфраструктуры, — говорится в официальном пресс-релизе администрации Энгельсского района.

Как стало известно, финальная стадия ремонтных работ стартует сегодня глубокой ночью. Технологические особенности процесса потребуют полного отключения холодного водоснабжения на всей территории Энгельса.

«Прошу жителей с пониманием отнестись к данной необходимости и запасти требуемый объем воды на предстоящие двое суток», — обратился к горожанам глава района Максим Леонов.

Власти отметили, что сложный поэтапный процесс отключения оборудования начнется уже с 15:00 текущих суток и будет полностью завершен к ранее обозначенному сроку. В ближайшие часы в зоне проведения основных работ усилия будут направлены на максимальное снижение уровня стоков в коллекторе.

Администрация города организует подвоз питьевой и технической воды. График доставки будет опубликован дополнительно в ближайшее время.

Ольга Сергеева