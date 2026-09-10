Заводчане рассказали Панкову о проблемах в работе УК

Депутат Госдумы Николай Панков с жителями ЖК на Пролетарке в Заводском районе Саратова обсудил работу управляющей компании. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Это жилой комплекс недалеко от сквера на Прессовой. Несколько корпусов обслуживает товарищество собственников недвижимости. А остальные — УК. Которая, по словам людей, не решает вопросы по содержанию домов и территории. Но и не даёт отказаться от её услуг.

Ранее не раз сталкивался с такими проблемами в многоквартирных домах. Для их решения привлекал ГЖИ и прокуратуру. И здесь тоже необходимо разобраться, выслушать мнение людей. Для этого районная администрация проведёт встречу с жителями. Каждый имеет право сделать законный выбор по управлению своим домом.

Вместе возьмём на контроль и вопросы, с которыми обращаются люди. Это уличное освещение, ремонт детской площадки, бордюров, проверка пожарной безопасности. Отмечу, новый сквер на Прессовой уже стал популярным, туда ходит гулять много семей с детьми. Нужно обустройство пандусов по направлению к скверу. И «лежачего полицейского» на дороге, чтобы снизить скорость движения», — отметил Николай Панков.