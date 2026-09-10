Студент Вавиловского университета стал лауреатом молодежной премии «Успех»

В ивент-холле «Академия» состоялась торжественная церемония вручения молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех». Среди лучших представителей молодежи города заслуженную награду получил студент Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова Никита Лелеков. Он был признан победителем в номинации «Лучший доброволец года».

Мероприятие организовано Комитетом по образованию администрации города. Премия «Успех» ежегодно отмечает активных, талантливых и неравнодушных молодых людей, которые своим трудом и инициативами развивают родной город.

«Победа Никиты в номинации «Лучший доброволец года» — это закономерный результат его упорной работы, огромного сердца и искреннего желания помогать окружающим. Волонтерская деятельность требует значительных сил и времени, но именно она приносит колоссальную пользу обществу. Своим примером Никита доказывает, что студенты Вавиловского университета — это не только будущие профессионалы в области генетики и биотехнологий, но и социально ответственные, активные граждане», — отметила начальник отдела по воспитательной работе и связям с общественностью Елена Зуева.

В торжественной церемонии награждения приняла участие делегация студенческого актива Вавиловского университета в составе 15 человек. Будущие соискатели премии смогли лично увидеть, как город отмечает лучших из лучших, пообщаться с единомышленниками и зарядиться мотивацией для реализации собственных социально значимых проектов.

Коллектив Вавиловского университета гордится достижениями своих студентов и желает Никите Лелекову дальнейших успехов, новых побед и неиссякаемой энергии для воплощения самых смелых добровольческих инициатив.

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