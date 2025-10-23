Заявлено о необходимости проверки схем отчуждения инфраструктуры горпарка Саратова

Депутаты Саратовской областной Думы поставили вопрос о ревизии сделок по приватизации отдельных объектов культурного и социального назначения в Саратове.

Поводом для инициативы послужила обеспокоенность парламентариев текущим состоянием данных объектов и их неэффективным использованием частными собственниками.

«Среди них — кинотеатры «Саратов» и «Рубин», территория бывшего предприятия «Карат», теннисные корты на 5-й Дачной, Городской парк, инфраструктура которого также оказалась в частных руках, что привело даже к таким невообразимым последствиям, как отключение света. А это — не просто зелёная зона, это часть городской идентичности, место, где сохраняется культурная память и живая связь поколений», — сказала председатель комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре Юлия Литневская.

Она поддержала решение Председателя Саратовской областной Думы Алексея Антонова о создании рабочей группы на площадке регионального парламента и подчеркнула важность всестороннего анализа случаев «сомнительной» приватизации.

«Считаю, что подобные общественные пространства должны находиться под ответственным управлением, поскольку это не просто имущественные объекты, а места, формирующие культурную и социальную среду. Нужно проверить законность приватизации таких территорий и обеспечить, чтобы они служили людям, а не становились символом запущенности, безразличия и жажды наживы нерадивых собственников», — подчеркнула депутат.

Эту позицию поддержал депутат облдумы Игорь Иванов. Он напомнил, что городской парк, находясь в частных руках, постепенно приходил в упадок и не развивался.

«Арендаторам было важно собирать прибыль, а не обновлять инфраструктуру и следить за сохранностью особо охраняемой природной территории. Особенно возмутительно, что главные элементы системы функционирования парка, отвечающие за подачу электроэнергии, аэрацию прудов оказались в частных руках. Когда общественное пространство вернули городу, арендаторы решили уйти, «громко хлопнув дверью», и отключили электричество. Сейчас проводится большая работа по восстановлению систем жизнеобеспечения парка, его нормальной деятельности. К счастью времена, когда общественное достояние уходило по сомнительным схемам, давно прошли. В отношении каждого объекта, законность отчуждения которого вызывает сомнения правоохранительных и надзорных органов, должна быть проведена соответствующая работа», – резюмировал депутат.